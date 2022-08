CJVV in finale Amersfoorts Voetbalkampioenschap, maar Gijs Wobbes komt broer Bas niet tegen

Samen verdelen de broers de laatste vijf AVK-titels, maar ook dit keer spelen ze niet tegen elkaar. De 21-jarige aanvallende middenvelder kijkt erg uit naar de finale, maar had gehoopt op een confrontatie met Hoogland. ,,We hebben één keer eerder tegen elkaar gespeeld. Dat was een oefenwedstrijd. Die kans mislopen is jammer.’’

Tweedeklasser CJVV had gisteravond nog een zware kluif aan derdeklasser APWC. Daar leek het na een kwartier niet op toen Gijs Wobbes met een prachtige krul in de bovenhoek zijn team op voorsprong zette. ,,Daarna dacht ik dat we er wel overheen zouden klappen. Je zag ook al de vermoeidheid bij ze.’’

Quote Ik ga nu mijn spieren rollen en veel water drinken. Die finale mag ik niet missen Gijs Wobbes

De 1-1 van Tashin Teker viel echter al zes minuten later. APWC werd vervolgens weer teruggedrongen en hield het lang vol op die manier. Je zag de frustratie toenemen bij de spelers van CJVV die regelmatig op elkaar mekkerden. Wobbes: ,,In de rust benoemden we dat ook. We werden daarna rustiger en hielden de controle.’’ Acht minuten voor tijd besliste Nino Koudijs de wedstrijd: 2-1.

Kramp

Wobbes was toen al uitgevallen vanwege kramp. ,,Het was weer een erg zware pot. Ook na maandag met dat warme weer van toen. Maar vrijdag ben ik er weer bij, hoor. Ik ga nu mijn spieren rollen en veel water drinken. Die finale mag ik niet missen.’’

Met drie goals is de nummer ‘10’ nu gedeeld topscorer, samen met Dilly Hok-A-Hin en John Riezebos. ,,Als ik er nog één of twee maak, zit dat wel goed, haha.’’

Tweedeklasser VVZA stuntte woensdagavond tegen vierdedivisionist Hoogland. Vijf minuten voor tijd werd Leroy de Jeger ‘De Zeeheld’. Hij pegelde de kopbal van Rob Hosman in het net: 1-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.