De Cruijff-draai en de akka van Memphis: jeugd van ’t Vliegdorp smult bij oefeningen van trainer Fred

De Cruijff-draai is voor Fred Duijnstee (67) gesneden koek. Hij is auteur van het leerboek ‘De route naar tweebenigheid’ en doceert op het voetbalveld in de geest van Wiel Coerver en Ricardo Moniz. Eenmaal op kicksen te midden van pupillen voelt techniektrainer Fred Duijnstee zich weer een onbevangen kind. ,,Plezier is de basis van alles.’’