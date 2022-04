De grote wens van Baarnaar Tom Gesgarz: ‘Ooit trainer van DOVO worden’

Hoogland verliest voor de vijfde keer op een rij en zakt naar de voorlaat­ste plaats in de derde divisie

Hoogland heeft gisteren het degradatieduel met EVV met 2-1 verloren en staat nu voorlaatste in de derde divisie. In Limburg kregen de bezoekers de beste kansen, maar ze kwamen niet verder dan een late treffer van Harrie Kersten. ,,Als je na zo’n lange reis al zo vroeg op achterstand komt, dan schiet het wel even door je hoofd ‘daar gaan we weer.”

