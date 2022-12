De kosten stijgen, maar trainingskamp in warm oord of stedentrip is heilig voor veel voetbalclubs

Einde aan glorieus softbal­tijd­perk bij Quick: hoe komt het dat het zo fameuze softbal­team uit elkaar valt?

Na een zeer succesvolle periode van bijna tien jaar trokken de softballers van Quick zich onlangs terug uit de hoofdklasse. Vooral zonde, vinden direct betrokkenen. ,,We hebben Quick niet alleen in Nederland, maar ook in Europa op de kaart gezet.”

8 december