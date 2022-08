De Ruiter draait mee bij Spakenburg, maar onderzoek naar incidenten op bedrijventoernooi loopt nog

Fit worden is voor Maurice de Ruiter het enige wat nu voor hem telt. De aanvaller van Spakenburg speelde dinsdagavond het laatste half uur mee voor zijn nieuwe ploeg, die in het tweede duel om de Harry Hamstra Cup onderuitging tegen DOVO: 1-3.

Fit worden is voor Maurice de Ruiter, spits uit Ermelo, het enige wat telt. De aanvaller van Spakenburg speelde dinsdagavond het laatste half uur mee voor zijn nieuwe ploeg, die in het tweede duel om de Harry Hamstra Cup onderuitging tegen DOVO: 1-3.

Lees ook PREMIUM Spakenburg in beroep tegen schorsing De Ruiter

Over zijn optreden viel weinig te zeggen, of het moeten de simpele handelingen zijn geweest van De Ruiter die zijn kwaliteiten toonden. ,,Ik ben vooral bezig met fit worden. Ik heb twee weken achterstand, omdat ik die voorlopige schorsing had, zeg maar. Dat is nu inhalen eigenlijk. Maar ik voel me fit en sterk, het is gewoon meters maken en nog fitter worden”, aldus De Ruiter, die dit keer in een andere voorbereidingsmodus zit.

Onderzoek loopt nog

De voorlopige schorsing als gevolg van incidenten tijdens een bedrijventoernooi in Ermelo werd onlangs door de aanklager van de KNVB opgeheven, maar het onderzoek naar de rol van De Ruiter op 1 juli is nog gaande. ,,Daarover wil ik niets kwijt, ik weet ook niet hoe dat gaat lopen. Ik weet dat er een onderzoek loopt, meer weet ik eerlijk gezegd ook niet. Weet je wat het is? Ik probeer er gewoon niet mee bezig te zijn, ik heb gewoon mijn eigen leven. Ik heb een prachtig gezin waar ik van geniet. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Wat de toekomst brengt, dat heb je gewoon niet in eigen hand.”

Energie

De Ruiter vond dat zijn ploeg in de oefenduels met Sparta Nijkerk (2-1 winst), HHC Hardenberg (1-1) en Telstar (2-2) meer energie leverde dan tegen DOVO. ,,Aan de bal is de kwaliteit er wel genoeg, maar als je de bal niet hebt, dan moet je hard werken. Dat vond ik in de voorgaande wedstrijden beter.”

Zaterdag (17.30 uur) speelt Spakenburg op het veld van Sparta Nijkerk in de laatste ronde van de Harry Hamstra Cup tegen DVS’33.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.