Dit is hoe teams uit Amersfoort op zaterdag speelden

CJVV JO14-1 heeft geen probleem gehad om DVV JO14-1 onder controle te houden in de thuiswedstrijd in de Divisie 3 en won de wedstrijd met grote cijfers 8-0. Volgende tegenstander voor CJVV JO14-1 is csv Apeldoorn JO14-1. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 1 oktober om 10.30 uur op het Sportpark Vermeerkwartier.

AFC Quick 1890 JO15-1 heeft geen probleem gehad om VVIJ JO15-1 onder controle te houden in de thuiswedstrijd in de Divisie 6 en won de wedstrijd met grote cijfers 11-3. AFC Quick 1890 JO15-1 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 1 oktober om 10.15 uur op bezoek tegen AS’80 JO15-1 op het Sportpark Dorrestein.

Een royale overwinning voor Hoogland JO14-1 in de thuiswedstrijd tegen WSV JO14-1JM in de Divisie 2 zaterdag. De wedstrijd is geëindigd in 5-0. Volgende tegenstander voor Hoogland JO14-1 is ACV JO14-1. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 1 oktober om 10.45 uur op het Sportpark Langenoord.

In de 4e klasse heeft HVC 1 zaterdag een makkelijke winst geboekt op VOP 1. Het werd maar liefst 7-0 voor de thuisploeg. HVC 1 speelt in de volgende wedstrijd uit tegen Achterveld SV 1 op zaterdag 1 oktober om 14.30 uur op het Sportpark Zielhorst. VOP 1 speelt op dezelfde dag een thuiswedstrijd tegen HDS 1 op het Sportpark Olympus.

Hooglanderveen JO16-1 heeft een uitwedstrijd gespeeld waar alles mis leek te gaan tegen ACV JO16-1JM in de Divisie 6. ACV JO16-1JM wint de wedstrijd met 5-0. Het was de vierde nederlaag op rij voor Hooglanderveen JO16-1. In de volgende speelronde ontvangt Hooglanderveen JO16-1 zaterdag 8 oktober om 11.00 uur Roda ‘46 JO16-1 op het Sportpark Willem Tomassen.

Het was uiteindelijk Hooglanderveen O23-1 dat zaterdag uit tegen Soest SO O23-1 de match in de Divisie 3 heeft gewonnen met 0-1. Dit was Hooglanderveen O23-1:s tweede overwinning met één doelpunt. Op zaterdag 1 oktober om 16.00 uur speelt Hooglanderveen O23-1 thuis tegen Roda ‘46 O23-1 op het Sportpark Willem Tomassen.

Één doelpunt heeft een wedstrijd besloten die gelijk opging, maar het is Hoogland JO15-1 dat uiteindelijk thuis wint met 1-0 tegen Volendam (rkav) JO15-1 in de Divisie 6 op zaterdag. De Meern JO15-1 is zaterdag 1 oktober om 10.15 uur op het Sportpark Langenoord de volgende tegenstander voor Hoogland JO15-1.

Uitploeg KVVA 1 heeft een winst behaald in het duel met Lelystad ‘67 1. Het team won zaterdag uiteindelijk met 1-2 in de 3e klasse. KVVA 1 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 1 oktober om 14.45 uur thuis tegen EFC ‘58 1 op het Sportpark Dollardstraat.

Cobu Boys 1 heeft zaterdag goede zaken gedaan door te winnen van Faja Lobi KDS 1. Het won in de uitwedstrijd in de 5e klasse met 0-1. Volgende tegenstander voor Cobu Boys 1 is Gooi ‘t sc 1. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 1 oktober om 14.30 uur op het Sportpark Zielhorst.

Hoogland O23-1 heeft zaterdag met één doelpunt verschil verloren in de thuiswedstrijd tegen WSV O23-1. Ze werden verslagen met 3-4 in de Divisie 2. Dit was Hoogland O23-1's tweede nederlaag met één doelpunt verschil van het seizoen. DVS’33 Ermelo O23-1 is zaterdag 1 oktober om 12.00 uur op het Sportpark Langenoord de volgende tegenstander voor Hoogland O23-1.

Tegen het einde van de wedstrijd heeft Hooglanderveen JO18-1 toch een nederlaag te verduren gekregen. JSV Nieuwegein JO18-1 op het Sportpark Galecop was te sterk op zaterdag. De Divisie 6-wedstrijd eindigde in 3-2. In de volgende speelronde ontvangt Hooglanderveen JO18-1 zaterdag 1 oktober om 13.45 uur Real Lunet JO18-1 op het Sportpark Willem Tomassen.

Een wedstrijd in de Divisie 4 is geëindigd in een nederlaag voor AFC Quick 1890 O23-1 in de uitwedstrijd tegen Saestum O23-1 op zaterdag: 3-2. Op zaterdag 1 oktober om 16.00 uur speelt AFC Quick 1890 O23-1 een thuiswedstrijd tegen FC Driebergen O23-1 op het Sportpark Dorrestein.

De Posthoorn 1 heeft VVZ ‘49 1 met 4-2 verslagen in de 4e klasse op zaterdag. APWC 1 is zaterdag 1 oktober om 14.00 uur op het Sportpark Bokkeduinen de volgende tegenstander voor de Posthoorn 1.

Hoogland JO19-1 heeft de thuiswedstrijd gewonnen tegen Eemnes JO19-1 op zaterdag in de Divisie 4. De wedstrijd eindigde in 3-0. Volgende tegenstander voor Hoogland JO19-1 is FC Oudewater JO19-1. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 1 oktober om 11.00 uur op het Sportpark Langenoord.

Hooglanderveen JO17-1 heeft de uitwedstrijd gewonnen tegen GVVV JO17-1 op zaterdag in de Divisie 7. De wedstrijd eindigde in 2-5. In de volgende speelronde ontvangt Hooglanderveen JO17-1 zaterdag 1 oktober om 15.00 uur FC Driebergen JO17-1 op het Sportpark Willem Tomassen.

CJVV 1 heeft de thuiswedstrijd tegen Nieuwland ASC 1 gewonnen met 5-1 op zaterdag in de 2e klasse. Op zaterdag 1 oktober begint om 14.00 uur een uitwedstrijd voor CJVV 1 tegen VRC 1 op het Sportpark Vermeerkwartier. Nieuwland ASC 1 speelt op dezelfde dag om 14.30 uur thuis tegen Merino’s de 1 op het Sportpark Nieuwland.

Nieuwland ASC O23-1 heeft zaterdag uit in de Divisie 4 met 0-2 van FC Driebergen O23-1 gewonnen. In de volgende speelronde ontvangt Nieuwland ASC O23-1 zaterdag 1 oktober om 12.00 uur VRC O23-1 op het Sportpark Nieuwland.

CJVV O23-1 heeft een 2-0 uitverlies geleden tegen GVVV O23-1 in de Divisie 4. Saestum O23-1 is zaterdag 1 oktober om 12.30 uur op het Sportpark Vermeerkwartier de volgende tegenstander voor CJVV O23-1.

Fortissimo VR1 is zaterdag op bezoek bij Cobu Boys VR1 niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel in de 3e klasse. In de volgende speelronde ontvangt Cobu Boys VR1 zaterdag 8 oktober om 12.00 uur Achterveld SV VR1 op het Sportpark Zielhorst.

Thuisploeg HDS 1 en APWC 1 hebben zaterdag beide één punt overgehouden aan de wedstrijd in de 4e klasse: 2-2. Volgende tegenstander voor APWC 1 is de Posthoorn 1. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 1 oktober om 14.00 uur op het Sportpark De Koppel.

