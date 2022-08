Dit zijn de nieuwe aanvoerders van IJsselmeervogels en Spakenburg

IJsselmeervogels en Spakenburg gaan met nieuwe aanvoerders het nieuwe seizoen in. Wessel Boer, overgekomen van Koninklijke HFC, draagt de band bij de ‘Rooien’. Bij de ‘Blauwen’ is aanvalsleider Floris van der Linden aangewezen als de nieuwe captain.

IJsselmeervogels-trainer Gert Peter de Gunst legt uit waarom hij heeft gekozen voor de 26-jarige Boer, die bij zijn oude club ook al aanvoerder was. ,,Wessel weet dus wat erbij komt kijken en neemt altijd zijn verantwoordelijkheid. Hij is al de hele voorbereiding bezig met de groep.” Boer kan als centrale verdediger en verdedigende middenvelder uit de voeten. De Gunst: ,,Hij neemt van nature de leiding in een groep. Dat zit in hem en daar ben ik als trainer ontzettend blij mee.”

Schorsing

Overigens kan IJsselmeervogels in de eerste wedstrijd van het seizoen, dat over negen dagen begint met de thuiswedstrijd tegen OFC, niet over de nieuwe captain beschikken. Boer moet nog een wedstrijd schorsing uitzitten, een residu van vorig seizoen. Verdediger Kai Heerings zal dan naar alle waarschijnlijkheid de band dragen.

Volledig scherm Floris van der Linden juicht nadat hij tegen Jong FC Volendam de 0-1 heeft gescoord. © Pro Shots / Vincent de Vries

Ook bij Spakenburg is de knoop doorgehakt. Floris van der Linden, afgelopen seizoen met 26 doelpunten topscorer aan de blauwe zijde van De Westmaat, krijgt de band om de arm geschoven. ,,Als je ziet hoe Floris zich beweegt binnen de groep, dan vind ik dat mooi om te zien. Hij is continu bezig met het proces en denkt na over het voetbal dat we voor ogen hebben”, schetst Patrick Loenen, coach van de ‘Blauwen’. ,,Bovendien is hij natuurlijk ook een intelligente jongen.”

Voorbeeldfunctie

Verder wijst de oefenmeester op de voorbeeldfunctie die Van der Linden binnen de lijnen vervult. ,,Hij is een speler die altijd voorop gaat in de strijd. Hij zal nooit verzaken. Dat onverzettelijke wat in zijn karakter zit, dat zie ik graag. Floris voldoet in mijn ogen aan alle voorwaarden waar een goede aanvoerder aan moet voldoen.”

