Doelman Damen grote held bij Spakenburg: ‘Dacht dat ik op de bank zou zitten’

Kickbokser en jongeren­wer­ker Tariq Osaro beleeft jaar van de doorbraak: ‘Top 5 in de Glory is mijn grote doel’

Kickbokser Tariq Osaro combineert het zachte van het jongerenwerk met het harde van het kickboksen. Juist die tegenstrijdigheden in het leven boeien hem. ,,Mijn grote doel is om in 2023 bij de beste vijf te zitten.”

3 januari