Droomdebuut blijft uit voor Hoogland-doelman Vigo Brander

Twee minuten was Vigo Brander verwijderd van een droomdebuut in de hoofdmacht van Hoogland. Als vervanger van Sebastiaan Bruins liet de doelman een prima indruk achter. Wel verloor Hoogland met 0-1 van DEM.

Het was dé verrassing in de opstelling van de thuisclub. Vigo Brander verdedigde het doel. Zaterdagavond kwam het telefoontje nadat duidelijk was dat eerste doelman Sebastiaan Bruins de wedstrijd tegen de hekkensluiter moest missen vanwege een coronabesmetting. Tijd om zenuwachtig te worden had Brander nauwelijks. Hierbij hielp ook mee dat hij zaterdagmiddag met zijn eigen team JO19-1 al van VVZ’49 in Soest had gewonnen.

Quote De spelers spraken in de kleedkamer hun vertrouwen in mij uit. Ze gaven ook aan respect voor me te hebben Vigo Brander

Zondagochtend liepen de zenuwen eerst nog even op. Al snel werd de 18-jarige goalie gerustgesteld door de technische staf en zijn ploeggenoten. ,,De spelers spraken in de kleedkamer hun vertrouwen in mij uit. Ze gaven ook aan respect voor me te hebben.”

Eenmaal binnen de lijnen leek het alsof Brander al jarenlang in de hoofdmacht meespeelt. Hij was niet te beroerd om direct al een tegenstander uit te kappen. Hij kan voetballend uitstekend uit de voeten. ,,De spits moet je niet te vaak uitspelen. De tegenstander gaat daar toch rekening mee houden.”

De doelman kreeg tegen de staartploeg uit Beverwijk niet veel te doen. Zijn taak bestond vooral uit het aansturen van de verdedigers. ,,Ook al zijn enkele spelers 10 tot 15 jaar ouder, de coaching ging goed.”

Op de momenten dat Brander er moest staan, stond hij er ook. Zoals vlak voor rust toen hij een stuiterend schot goed verwerkte. In de tweede helft had hij een katachtige reflex in huis waarmee hij een doelpunt voorkwam. Eén keer kreeg hij rugdekking van Brian van den Hooff.

‘Sterke keeper’

,,Dat was even noodzakelijk”, haalt de 24-jarige verdediger het moment terug. ,,Vigo heeft het prima gedaan. Hij is gewoon een sterke keeper.”

Dat bewijst de 18-jarige student Sport en Bewegen al een paar weken. Een plekje binnen de selectie kwam vrij toen tweede doelman Douwe Knevel aangaf na de winterstop aan een wereldreis te beginnen. Trainer Roy Versluis gaf Brander een kans. ,,Zo’n drie weken geleden heb ik voor het eerst meegetraind en dat ging echt geweldig. Ik bleef hierna twee keer in de week meetrainen en op wedstrijddagen fungeerde ik als tweede keeper. Ik ben echt superblij dat ik er nu sta en voor de leeuwen ben gegooid. Ook al is dit niet het debuut waarop ik hoopte.”

Hij doelt hiermee op de slotfase toen het voor de thuisclub toch nog fout ging. Uit een corner scoorden de bezoekers bij de tweede paal. ,,Op basis van het voetbal was de overwinning voor hen terecht, maar we hadden een puntje kunnen pakken”, merkte Brander op.

Dat zag ook Harrie Kersten die in de 83ste minuut met een inzet uit een corner dicht bij de openingstreffer was. ,,Het was vandaag duidelijk ons mankement. We creëerden geen kansen. Wat een verschil met vorige week toen we met 4-1 van koploper OFC wonnen.”

‘Forse domper’

Midweeks werd kansloos met 0-3 van ADO’20 verloren. Kersten: ,,Er is nog geen man overboord, omdat we nog vijftien wedstrijden te gaan hebben. Maar deze nederlaag is wel een forse domper.”

,,Het gaat erom spannen”, weet ook Van den Hooff. ,,We krijgen nu drie uitwedstrijden op een rij en buitenshuis zijn we dit seizoen nog niet echt succesvol.”

Het laatste resultaat op verplaatsing dateert van 7 november toen Quick werd verslagen. Woensdagavond wacht het treffen met Dongen. Wie het doel dan verdedigt? Eén ding is zeker: Vigo Brander is er klaar voor als er opnieuw een beroep op hem wordt gedaan. Uiteindelijk wil hij maar één ding: ,,Als keeper heb ik de ambitie zo ver mogelijk te komen. Ik ben blij met de kans en het vertrouwen dat ik krijg.”

Hoogland – DEM 0-1 (0-0). 88. Ugur Kaya 0-1.

