Dutch Open koerst af op nieuw bezoekersrecord: ‘Eén van de topevenementen van Amersfoort’

De glimlach van toernooidirecteur Tom Nijssen is veelzeggend. Hij zal, als morgenavond het gravelstof is opgetrokken, met een tevreden gevoel terugkijken op het derde hoofdstuk van het Van Mossel Kia Dutch Open.

„De organisatie en het publiek hebben een toernooi beleefd dat qua bezetting een stuk sterker was dan in voorgaande edities”, opent de 58-jarige Nijssen. „Dat is mooi in de wetenschap dat er gelijktijdig met ons toernooi nog drie challengers in de wereld worden gespeeld. En die waren toch iets minder sterk bezet.”

Dat ziet Nijssen ook terug in het aantal toeschouwers. ,,We hebben dit jaar meer tennisliefhebbers getrokken. We zitten nu pal voor de halve finales op meer dan 2.500 bezoekers. De verwachting is dat we inclusief de finaledag boven de 3.000 toeschouwers zullen eindigen, een record ten opzichte van voorgaande edities.”

Quote Dit toernooi is één van de topevene­men­ten die de stad op de sportieve kaart zet Tom Nijssen

Meetlat

Niet alleen bij het publiek, maar ook bij de internationale tennisbond ATP valt het Dutch Open in de smaak. Volgens Nijssen is ATP-supervisor Carl Baldwin, die elke dag vanuit een aparte ruimte in het clubhuis van ALTA een oogje in het zeil houdt, enthousiast. „Hij legt ons toernooi langs de meetlat van de ATP”, weet Nijssen. „En de meetlat is veeleisend. Na het toernooi maakt hij weer een rapport op. Ik heb de indruk dat zijn bevindingen andermaal positief zijn.”

,,Natuurlijk blijven we aan verbeterpunten werken. Zo is de tijd die we in de aanloop naar dit toernooi hebben erg krap. Dat komt omdat het verenigingsleven van ALTA zo lang mogelijk onbelemmerd moet doorgaan. Pas in het laatste deel van de week kunnen we met de opbouw beginnen. Dat is al drie edities lang aanpoten, kan ik je zeggen.”

Quote Pas in het laatste deel van de week kunnen we met de opbouw beginnen. Dat is al drie edities lang aanpoten Tom Nijssen

Sterk merk

Anno 2022 telden heel wat tennisliefhebbers stiekem de dagen af om de eerste slagenwisselingen op het Amersfoortse gravel mee te maken. „Kijk, we willen van het Dutch Open een sterk merk maken, gestoeld op het fundament dat we in 2019 met een geweldige inspanning hebben gelegd. Dit toernooi is één van de topevenementen die de stad op de sportieve kaart zet. Bovendien is de nasleep lang, omdat de tennisliefhebbers naderhand de prestaties van veel tennissers via de media kunnen volgen, ook die van de Nederlandse tennissers.”

Volgens Nijssen doet de ambiance op het complex van ALTA deze dagen ‘denken aan de Dutch Open van weleer’. Dit zal sowieso tot en met medio 2024 het geval zijn. Tot dat jaar heeft ‘Amersfoort’ sowieso de toernooilicentie in bezit. Wie weet wordt de samenwerking daarna verlengd. ,,Voor die tijd zullen we met de betrokken partijen inclusief de ATP-vertegenwoodigers weer om de tafel zitten”, aldus Nijssen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.