Eemdijk-coach Willem Romp over zijn emotionele jaar: ‘Geen enkel mens verdient dit, maar soms loopt het zo’

In de week na de laatste wedstrijd met Eemdijk voor de competitiestop liep Willem Romp rond op zijn werk toen de kalmte over hem heen viel. De 37-jarige voetbaltrainer realiseerde zich dat hij die avond even geen beelden van de volgende tegenstander moest analyseren, een training hoefde voor te bereiden of ingewikkelde gesprekken op de rol stonden. ,,De druk is even van de ketel”, zegt hij aan de keukentafel van zijn huis in Leidsche Rijn.