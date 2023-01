Eemdijk komt met schrik vrij, trainer De Posthoorn scoort hattrick: dit is het overzicht van het voetbal

Column Peter Visee over zaalvoet­bal in de winterstop: ‘Het risico op gezeik en blessures is te groot’

Ik heb even geteld. IJsselmeervogels speelde dit kalenderjaar 41 competitiewedstrijden. 23 stuks voor de zomerstop, 18 in de huidige competitie. Ik kan mij voorstellen dat Mike van de Laar, Steven Sánchez-Angulo en Daniël van Son, jongens die het hele jaar in de basis stonden, dolblij zijn dat het winterstop is. 41 wedstrijden, plus nog een ellenlange voorbereiding in de zomer, is extreem veel.

17 december