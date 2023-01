Eemdijk komt met schrik vrij, trainer De Posthoorn scoort hattrick: het overzicht van het amateurvoetbal

Precies 60 jaar na helse Elfsteden­tocht is Jaap (82) nog altijd bedroefd: ‘Stom, had ik het maar wel gedaan’

In Harlingen werd hij zonder pardon van het ijs gehaald. Woensdag is het exact zestig jaar geleden dat de legendarische Friese Elfstedentocht van 1963 plaatsvond. Leusdenaar Jaap Zwarthoed (82) is nog steeds bedroefd dat hij de tocht niet mocht uitschaatsen. ,,Ik was beresterk.”

