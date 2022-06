Eemdijk speelt gelijk na 2-0 voorsprong én krijgt twee keer rood: ‘Ik vroeg of hij gek geworden was’

Column Peter Visee over de slotfase van het seizoen: ‘Ik hield Roy Schaap maar een worst voor’

De slotfase van het seizoen gaat in. Dat is prachtig als je om het kampioenschap of lijfsbehoud speelt, maar voor clubs als Roda’46, ASC Nieuwland, AFC Quick 1890 en APWC zit het seizoen er in feite op. Zij hebben eigenlijk niets meer om voor te spelen. Welkom in de saaie middenmoot.

7 mei