Een primeur: topschaatsers op wieltjes door Amersfoort: ‘Voelde aan als een thuiswedstrijd’

Column Peter Visee rekent op Sebastiaan Bruins: ‘Vreemde vogel, maar druk haalt het beste in hem naar boven’

Roy Versluis pakte eerder deze maand zijn biezen bij Hoogland. Hij was het vertrouwen van zijn spelers kwijtgeraakt en hoopt dat zijn vertrek ertoe leidt dat de club alsnog een ontsnappingsroute naar lijfsbehoud vindt. Dat siert hem. Hoogland was namelijk niet van plan om hem zelf de deur te wijzen. Daar is de club te netjes, te beschaafd voor.

23 april