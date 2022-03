Frank Voorwald knokt zich bij Hoogland áltijd terug in de ploeg: ‘Ik bepaal zelf wanneer ik stop’

Na het afscheid van Dave Dekker en Erwin Hermsen is Frank Voorwald, bezig aan zijn dertiende seizoen bij de derdedivisionist, de langstdienende veldspeler bij Hoogland. Alleen doelman Sebastiaan Bruins stond al in het eerste toen de linksbenige verdediger doorbrak. ,,In mijn eerste twee jaar was ik een beetje de twaalfde man en speelde ik waar dat nodig was. Dat kon op het middenveld en in de verdediging zijn.”