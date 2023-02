Freek Rubrech heeft na 300 wedstrijden nóg een doel: ‘Bij handhaving zijn we best presterende VVZA ooit’

Column Peter Visee : ‘Niet fraai, maar Jaimy liet zijn hart spreken’

Jaimy Schaap hing de vuile was van IJsselmeervogels buiten. Ik las het artikel maandag in deze krant met stijgende verbazing. Dit kan écht niet, dacht ik in eerste instantie. Als ik ploeggenoot van Jaimy was, had ik het artikel meegenomen naar de training en recht op hem af gevraagd: op wie doel jij als je zegt dat sommigen het niet waard zijn om het shirt van ‘Vogels’ te dragen? Heb je het over mij?