Geen jeugd, geen ruimte en geen centen: dit is waarom KVVA en De Posthoorn aan een fusie denken

Maarten van Garderen in lange zomer nu al waardevol voor Nederland: ‘Kijk er met een goed gevoel op terug’

Na een week vakantie gaat Maarten van Garderen zich in de jacht op een startbewijs voor de Olympische Spelen weer opladen. ,,Dit is één van de langste zomers in ruim 10 jaar met het Nederlands team”, vertelt de 33-jarige international uit Renswoude.