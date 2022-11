Gert Peter de Gunst na ontslag bij Vogels: ‘Ik voerde een strijd die ik niet kon winnen’

Een dag na het 1-5 echec tegen Scheveningen reageert hij redelijk monter. ,,Ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Ik had het nog niet meegemaakt, maar dit is part of the job.” Vrijwel direct nadat hij gisteren de pers te woord stond en met zijn staf een biertje had opengetrokken, werd hem gevraagd mee te lopen. ,,Dan weet je genoeg. Bij een 1-2 nederlaag was ik misschien blijven zitten, maar 1-5 is natuurlijk te veel. Het is wat het is.”