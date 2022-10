Geschorste trainer Gert Peter de Gunst stuurt vanaf de tribune appjes naar spelers IJsselmeervogels

Crisis bij Sparta Nijkerk is compleet: ‘Er zit veel frustratie in de ploeg, ook bij mij’

Niet tornen aan de eigen voetbalfilosofie, zelfs niet als de club zich in het diepste dal in jaren bevindt. In dat proces zit Sparta Nijkerk dat tegen streekgenoot VVOG voor het zesde duel op een rij niet tot winst kwam: 1-2 verlies. ,,Misschien zijn we niet zo goed als we dachten.”

16 oktober