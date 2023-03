Golfer Hidde van Breukelen slaat de bal waar hij hem wil hebben, 260 meter ver weg

Column Peter Visee over ‘oervrij­wil­li­ger’ Henny: ‘Regisseer­de als regelaar van de club ook zijn eigen einde’

De dokters konden weinig meer voor Henny Westerveld betekenen. Chemotherapie, dat was nog een optie. Dat had z’n leven met een maand of vier kunnen verlengen. Maar dat zou betekenen dat hij een buitengewoon nare dood tegemoet zou gaan. Onnodig lijden wilde Henny niet, vertelde hij toen ik vorige week bij hem langs ging.