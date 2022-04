Hees brengt met 2-1 zege in Soester derby eerbetoon aan ernstig zieke Dennis Vrolijk

Ratrace voor Spakenburg met 5 duels in 14 (!) dagen: ‘Begrijpen dat het moet, maar verant­woord is dit niet’

In de ratrace om het seizoen uit te spelen is Spakenburg deze weken de klos. Het uitputtende schema - de ‘Blauwen’ zitten midden in een serie van vijf duels in veertien dagen - begint zijn tol te eisen. ,,Verantwoord is dit zeker niet.”

13 april