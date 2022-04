Hees met 10 man kansloos tegen CJVV: ‘Die rode kaart sloeg nergens op’

Hees-verdediger Jorney Kappenberg had na de geflatteerde 6-1 nederlaag bij CJVV begrijpelijkerwijs geen enkele zin om terug te kijken op zijn rode kaart. De oud-speler van SO Soest vocht in de 38ste minuut ogenschijnlijk een stevig persoonlijk duel uit met CJVV-spelmaker Gijs Wobbes.

Maar terwijl Kappenberg zijn gevallen opponent daarna een onschuldig tikje op zijn schouder gaf, trakteerde scheidsrechter Van Belkum hem op een directe rode kaart wegens het maken van ‘een slaande beweging’, tot verbazing en vooral onbegrip van alles en iedereen bij Hees.

‘Bestolen en gedupeerd’

,,Ik snap wel dat Jorney geen zin heeft om te reageren”, meende Hees-aanvoerder Hessel de Goeij even later. ,,Hij voelt zich na die rode kaart natuurlijk het meest bestolen en gedupeerd. Hij vroeg aan die speler van CJVV alleen waarom hij op de grond lag en raakte hem even aan. Verder deed hij helemaal niets. En dan krijgt hij rood. Pff, ik snap niet dat de KNVB zo’n man als scheidsrechter op deze beladen wedstrijd heeft gezet.”

Wobbes was na zijn ‘uitgelokte’ rode kaart een week eerder bij naaste belager Jonathan (0-4) ditmaal onbewust de aanstichter van de uitsluiting, zo zei hij. ,,Ik vond het niet slim dat die speler naar mij toe kwam en mij een tik gaf. Ik lokte niets uit. Voor mijn gevoel was er verder weinig aan de hand. Hij raakte mij niet in mijn gezicht. Die rode kaart was vervelend voor Hees. Maar voor ons was die rode kaart op dat moment natuurlijk wél lekker.”

Hees ging met zeven overwinningen op een rij op zak en met een stevige derde plaats manmoedig de strijd aan met het nog steeds ongeslagen CJVV. In de openingsfase hadden de ‘Rode Wolven’ licht de overhand, zonder echt tot uitgespeelde kansen te komen. De thuisploeg sloeg echter na ruim een half uur uit een spelhervatting genadeloos toe. Na een afgemeten vrije trap van Wobbes kopte centrumverdediger Sam Roskam de openingstreffer strak in de kruising.

‘Een blundertje’

De ‘streekderbytopper’ was na de rode kaart voor Kappenberg al snel beslist. Eerst verschalkte Wobbes drie minuten na de pauze met een bekeken schot de meters voor zijn doel staande Hees-keeper Henk Reddering. Reddering verslikte zich amper een minuut later in de dekselse CJVV-aanvaller Kees Hoekstra (3-0). ,,Een blundertje”, erkende Reddering. ,,Maar we verliezen die wedstrijd al eerder, hoor. Die rode kaart sloeg echt nergens op. Volgens mij zag die scheidsrechter van die afstand niet eens goed wat er precies gebeurde.”

De Haagse arbiter was bij navraag nog steeds overtuigd van zijn waarneming. ,,Ik zie die nummer 4 van Hees (Kappenberg, red.) twee keer boven die nummer 10 van CJVV (Wobbes, red.) staan en hem vervolgens een slaande beweging maken. Hij raakte die 10 vanuit mijn positie gezien in zijn gezicht. Dan volgt rood. Ik snap de frustraties bij Hees. Maar ik vind ook dat spelers zich moeten beheersen in het veld.”

Quote Ik vind het onsportief als je gaat zo gaat juichen als je wint met hulp van de scheids­rech­ter Petar Djenic

Hees-aanvaller Leroy Voskuilen maakte na de 3-0 nog wel de 3-1, maar direct daarna leidde Hoekstra de 4-1 in van Evan Holtewes. De luid bejubelde 5-1 van CJVV-rechtsback Kevin Hop schoot bij Hees-coach Petar Djenic in het verkeerde keelgat. ,,Ik vind het onsportief dat je zo gaat juichen als je wint met hulp van de scheidsrechter.”

Reddering hield ondanks de 6-1 nederlaag de moed erin. ,,We moeten gewoon onze kop omhoog houden en ons gaan richten op de thuiswedstrijd tegen DOSC. Er is dit seizoen nog genoeg voor ons te winnen.”

CJVV - Hees 6-1. 31. Sam Roskam 1-0, 48. Gijs Wobbes 2-0, 50. Kees Hoekstra 3-0, 53. Leroy Voskuilen 3-1, 54. Evan Holtewes 4-1, 68. Kevin Hop 5-1, 86. Evan Holtewes 6-1.

