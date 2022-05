Henk van Essen (40) keert voor even terug bij Renswoude: ‘Dit doe ik uit liefde voor de club’

Van Essen had met de openingstreffer tegen OVC’85 een wezenlijke bijdrage in de 3-1 overwinning. Zijn schot in de eerste helft, met binnenkant voet zuiver in de verre hoek geplaatst, was een typische spitsengoal. Als vanouds, zullen de supporters van Renswoude gedacht hebben. ,,Maar ik heb wel last van slijtage in de enkels en kan daardoor maximaal één keer per week trainen”, verklaart Van Essen. ,,Het heeft wel wat voeten in de aarde.”