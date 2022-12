Het probleem van Roda’46? Spelen tegen ‘hotseknotsbegonia-ploegen’: ‘Verspelen punten’

Wisselvallig, dat is de beste typering voor Roda’46 dit seizoen. In de wedstrijd tegen SDC Putten kwam het ook weer eens naar voren. Na een matige eerste helft volgde een uitstekende tweede helft. Het was niet genoeg om een nederlaag te voorkomen: 1-2.

Het was niet zo dat er in de tweede helft aanval na aanval rolde richting het doel van SDC Putten. Maar je zag wel dat de Leusdenaren voetballend niets minder waren dan de voormalige hoofdklasser.

Dat Roda in de slotfase van de eerste helft twee treffers tegen kreeg was niet onterecht. SDC Putten was op dat moment de bovenliggende partij, maar het was ook verklaarbaar. Bij de 0-1 kopte Jesse Schuin raak. Daar konden de centrale verdedigers die Roda gisteren opstelde, niet zo heel veel aan doen.

Blessures

Wel is het zo dat Jari van Putten en Dave Tolboom dit seizoen de nummers zes en zeven zijn die in het centrum opgesteld staan. Daarvoor speelde Mark Wietsma met Mauro Peters, Stefan van Ginkel, Stef Menken, Quinten Riphagen en Jasper van Dijk op die positie. ,,Stefan en Stef zijn uitgeschakeld vanwege een schouderblessure. Quinten en Mauro raakten beiden geblesseerd tegen De Bilt. Jasper speelde daarna, maar hij kreeg koorts en was er daardoor een paar wedstrijden niet bij.”

Quote Soms spelen we heel goed, daarna is het weer wat minder Nassim Barkoki

,,Je merkt dat tegen ploegen die wat sneller de lange bal spelen, het heel lang duurt voordat wij de bal terug kunnen veroveren. Pas als de bal op de grond is kunnen wij ‘m terugveroveren. Bij de 0-1 waren onze centrale verdedigers die 1.80 meter lang zijn, kansloos tegen een spits die bijna twee meter is.”

Iets hoger op de ranglijst

,,We hadden wel iets hoger op de ranglijst kunnen staan”, denkt Wietsma. ,,We doen het zelf ook niet altijd goed, maar na De Bilt - toen we bovenaan kwamen - pakten we nog maar zeven punten uit zes wedstrijden. Dat heeft dus ook met die blessures te maken.”

Voorin loopt het ook niet zoals het zou moeten bij Roda. ,,We kwamen er vandaag wel een paar keer goed uit, maar je ziet dat we stootkracht missen”, aldus aanvaller Nassim Barkoki. ,,Het was gewoon te weinig, al hadden we in de eerste helft een strafschop moeten krijgen bij een overtreding op Julian (Koning, red.). Dan waren wij op voorsprong gekomen.”

Quote Het is echt met vallen en opstaan dit seizoen Nassim Barkoki.

,,Maar het is gewoon te wisselvallig”, vindt de voormalige jeugdspeler van IJsselmeervogels, die anderhalf jaar geleden overkwam van Hooglanderveen. ,,Zelf heb ik ook last gehad van blessures. Soms spelen we heel goed, daarna is het weer wat minder. Het is echt met vallen en opstaan dit seizoen.”

,,Ik vind dat wij de kwaliteiten hebben om hoger op de ranglijst te staan. Maar door al die blessures komt het er gewoon niet uit. Zelf heb ik voorin ook op alle mogelijke plekken gestaan. Op zich maakt me dat niet zoveel uit, als ik maar belangrijk kan zijn voor de ploeg. Al die wisselingen zijn toch de kern waar het bij ons om draait.”

Hotseknotsebegonia-ploegen

Een van de weinige stabiele factoren binnen de ploeg is Tristan Wallet. De 24-jarige aanvoerder pikt ook dit seizoen zijn doelpuntjes mee, al lukte dat zaterdag even niet. Ook hij legt de vinger op de zere plek. ,,We spelen telkens noodgedwongen in een andere formatie. Toen we koploper werden, dacht ik echt dat we dit seizoen bovenin mee zouden gaan draaien. Daarna merk je dat we niet in ons spel komen tegen hotseknotsbegonia-ploegen en veel punten verspelen.”

,,Jari en Dave doen het prima centraal achterin, maar in zulke wedstrijden merk je dat je gewoon lengte mist. SDC Putten is een ploeg die zelf ook wil voetballen. Ik vond dat we vandaag in fases goed meevoetbalden en eigenlijk ook wel een punt verdienden.”

,,Na de winterstop is bijna iedereen weer terug”, denkt Wallet. ,,Dus het komt wel goed uit dat we nu even een tijdje geen wedstrijden hebben. Al had ik dat niet gezegd als we gewonnen hadden. Dan was het de derde overwinning op een rij en zit je in een goede flow. Dan was ik liever doorgegaan. Zo dicht zit het allemaal bij elkaar.”

Roda’46 - SDC Putten 1-2 (0-2) 38. 0-1 Jesse Schuin, 45. 0-2 Giovanni Hiwat, 50. 1-2 Mano Bakkenes (strafschop).

