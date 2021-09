Hoe Bart Vriends ‘gewoon’ vwo deed en profvoetballer werd: ‘Ik doe graag dingen die mijn leven verrijken’

Bart Vriends waarschuwde er tijdens het interview al voor. ,,Ik schep tegen vrienden vaak op dat ik een goeie omhaal in huis heb”, lachte hij. Drie dagen later, tijdens het eredivisieduel met Heracles Almelo (1-1), scoorde Vriends namens Sparta met een halve omhaal. ,,Al was dit mini-omhaaltje nog niet wat ik ermee bedoelde.” Zijn geheim? Talloze pogingen in de tuin van zijn ouderlijk huis in Amersfoort.