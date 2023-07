Honkballer Sem Robberse groeibriljant in Amerika. Zet hij nog de laatste stap naar de Major League?

Een heel elftal naar Hoogland: lees hier alles over de overschrij­vin­gen van de divisie­clubs

De overschrijvingsdeadline van 15 juni is voor veel clubs het moment waarop de selecties helemaal rond zijn. Opvallend: het hele keepersgilde is vertrokken bij derdedivisionist Sparta Nijkerk. En: Hoogland heeft een heel elftal aangetrokken voor het nieuwe seizoen in de vierde divisie. Een rondje langs de regionale divisieclubs met opvallende veranderingen.