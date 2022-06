Hoogland blijft moeiteloos op de been in de eerste ronde van de nacompetitie: 0-0 tegen Hoogeveen

Omdat Hoogland vijftiende werd in de derde divisie, moet het via de nacompetitie zich zien te handhaven. In de eerste ronde is Hoogeveen de tegenstander. Die ploeg eindigde als derde in de hoofdklasse A. ,,We zijn met een goed gevoel naar Hoogeveen afgereisd’’, zei Hoogland-trainer Rick Hoogendorp voor de wedstrijd. ,,Ik heb wel beelden van de tegenstander gezien, maar eigenlijk hebben we ons daar niet mee bezig gehouden. Wij houden ons vooral met ons eigen spel bezig en hebben gekeken wat we nog konden verbeteren.”