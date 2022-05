Hoogland kan na verlies terug naar de tekentafel: directe handhaving ver uit het zicht

,,We kunnen terug naar de tekentafel’’, verzuchtte Hoogland-aanvoerder Sebastiaan Bruins na de oorwassing tegen Westlandia. ,,Natuurlijk blijven we strijden om boven de degradatiestreep te komen. De achterstand na vandaag is zes punten, terwijl ons doelsaldo duidelijk minder goed is.”

Hoogland staat weliswaar vijftiende, maar de voorsprong is maar één punt. Daarom was een overwinning op Westlandia zo gewenst. Dat zat er eigenlijk geen moment in. Bruins: ,,We kwamen niet in de duels. Ik weet niet of dat kwam, omdat we niet goed stonden en het daardoor gezapig oogde, of dat we gewoon niet dezelfde intensiteit als Westlandia konden brengen.”