Hoogland na weer een overwinning van directe degradatieplaats af

JOS Watergraafsmeer heeft een ploeg die niet graag achter de bal aan loopt. Dus kregen de spelers van Hoogland de opdracht om de bal lang in de ploeg zien te houden. ,,Dat deden we ook’’, merkte Oskar van Logtestijn. ,,Zeker in de eerste helft voetbalden we heel lekker.”

De spits zette Hoogland in de achttiende minuut op voorsprong, daarvoor had Harrie Kersten de bal al tegen de paal geschoten. Nog voor rust liep Hoogland uit naar een royale 3-0 voorsprong. Eerst schoot Coen Heus raak, daarna pikte clubtopscorer Kersten zijn doelpuntje mee.

Tien man

In de tweede helft ging Hoogland nonchalanter spelen en zag JOS een kwartier voor tijd terugkomen tot 1-3. ,,Ik had niet het gevoel dat we het nog uit handen zouden geven’’, zei Van Logtestijn toen de driepunter binnen was. ,,Dit is heel mooi. Vier weken geleden schreef iedereen ons af en nu is de achterstand op directe handhaving nog maar vier punten.”