Hoogland verliest voor de vijfde keer op een rij en zakt naar de voorlaatste plaats in de derde divisie

Hoogland heeft gisteren het degradatieduel met EVV met 2-1 verloren en staat nu voorlaatste in de derde divisie. In Limburg kregen de bezoekers de beste kansen, maar ze kwamen niet verder dan een late treffer van Harrie Kersten. ,,Als je na zo’n lange reis al zo vroeg op achterstand komt, dan schiet het wel even door je hoofd ‘daar gaan we weer.”

Het was een bewogen week op sportpark Langenoord. Na vier nederlagen op een rij moest Hoogland winnen, wil het niet helemaal in de degradatieproblemen komen. Dat moest ook nog eens gebeuren zonder doelman Sebastiaan Bruins, die vanwege privéomstandigheden niet meedeed.

Net als tegen DEM was Vigo Brander zijn vervanger. Werd de talentvolle doelman toen pas vlak voor tijd geklopt, nu lag de bal na een paar minuten al voor het eerst achter hem. Hoogland-middenvelder Stijn Mossink: ,,Daarna pakten we het wel goed op door een paar heel goede kansen te creëren, maar belonen we onszelf niet.’’

Mossink doelde vooral op de kansen voor Oskar van Logtestijn en Donny van der Pol. De spitsen van Hoogland schoten beiden de bal tegen de paal.

Pas tien minuten voor tijd lukte het Harrie Kersten wel om het net te vinden, maar op dat moment stond het al 2-0. Hoogland probeerde het daarna nog wel, maar werd niet meer heel erg gevaarlijk. ,,Het was weer niet goed genoeg wat we lieten zien’’, vond Mossink. ,,We moeten de boel weer bij elkaar rapen en deze nederlaag verwerken.”

Woensdag mag Hoogland alweer aan de bak. Dan komt Hollandia op bezoek. Mossink: ,,We werken allemaal keihard, daar ligt het echt niet aan. Waardoor het komt dat we onszelf maar niet belonen, weet ik ook niet. Het lukt mij ook niet om de vinger op de zere plek te leggen. We spelen nog heel wat wedstrijden, maar we zullen toch een keer moeten gaan scoren om te winnen.”

EVV - Hoogland 2-1 (1-0). 2-1 Harrie Kersten.

