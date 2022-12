HVC beëindigt reeks van vijf nederlagen - Bekijk hier alle uitslagen van de 4e klasse F zaterdag in district West 1

Servain (21) kroop dankzij atletiek én Amersfoort United uit een diep dal: ‘Mijn opa nam mij bij de hand’

Is er een plek voor mij in de maatschappij? Servain van den Bor (21) vroeg het zich vaak af tijdens zijn jeugd. Hij is inmiddels trainer van Amersfoort United, een team voor jongeren met autisme of die net even anders zijn.

13 november