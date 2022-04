IJsselmeervogels verrast Koninklijke HFC, Sparta Nijkerk pakt tweede periodetitel: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

VOETBAL TOTAALIJsselmeervogels heeft vanavond in de Jack’s League tot ieders verbazing nummer twee Koninklijke HFC te verrassen op sportpark De Westmaat: 1-0. In de derde divisie greep ranglijstaanvoerder Sparta Nijkerk de tweede periodetitel.

Jack’s League

De bezoekers kregen vooral in de eerste helft een aantal mogelijkheden om de score openen, waarbij IJsselmeervogels het geluk aan zijn zijde had. Danny Hols schoot hard op het doel van Jaimy Schaap, waarna de bal via de binnenkant van de paal naar de andere paal stuiterde, waarna de doelverdediger het leer kon oprapen.

Aan de andere kant zorgde Jerrel Hak met het nodige fortuin en Haarlemse hulp voor de enige treffer van het duel. Verdediger Wessel Boer, vanaf komende zomer actief in het rode shirt, ging de boeken in als doelpuntenmaker. In het restant hield het elftal van trainer Gert Peter de Gunst met het nodige kunst en vliegwerk stand en klom het door de zege weer naar een positie boven de nacompetitieplekken in de tweede divisie.

IJsselmeervogels - Koninklijke HFC 1-0 (0-0). 52. Wessel Boer 1-0 (eigen doelpunt).

Spakenburg heeft bij Katwijk met 2-2 gelijkgespeeld. De ‘Blauwen’ waren met dat resultaat niet ongelukkig. Het tweede bedrijf was namelijk voor de koploper van de Jack’s League, die twee keer scoorde, geweest.

Invaller Lowie van Zundert bezorgde in de slotfase de Spakenburgers toch een punt. Voor de pauze had Robin Eindhoven, die weer eens in de basis mocht beginnen, de formatie van interim-coach Chris de Graaf op 0-1 gebracht. De snelle buitenspeler was het eindstation van een Spakenburgse counter.

Katwijk - Spakenburg 2-2 (0-1). 23. Robin Eindhoven 0-1, 87. Lowie van Zundert 2-2

Derde divisie

Sparta Nijkerk heeft dinsdagavond geen enkele twijfel gelaten over wie de tweede periodetitel voor zich zou opeisen in de derde divisie. De mannen van trainer Eric Speelziek gingen furieus van start tegen Ter Leede en namen al na vier minuten de leiding via Janic Makizodila.

Nog geen vijf minuten later verdubbelde Jesse Buitenhuis de score en was het pleit min of meer al beslecht. Mike Ahrens deed op het halfuur een duit in het zakje door een vrije trap binnen te knallen. In het tweede bedrijf kregen Bryan Burgerhout, Gilbrano Plet en Ricardo Fransberg kansen om de score uit te breiden, maar op sportpark De Ebbenhorst maalde niemand meer om de gemiste kansen van de thuisploeg,

Speelziek liet Douwe Blom en Rutger van de Beek nog debuteren in de slotfase, waarna de periodetitel na het laatste fluitsignaal goed werd gevierd door de oranje-zwarten.

Sparta Nijkerk - Ter Leede 3-0 (3-0). 4. Janic Makizodila 1-0, 8. Jesse Buitenhuis 2-0, 30. Mike Ahrens.

Eerste klasse C (Zuid 1)

Woudenberg boekte een kostbare overwinning in de strijd om direct lijfsbehoud. De geel-zwarten schoven in de degradatiekraker in 1C concurrent SVL met 1-3 opzij. Na een 1-1 ruststand (doelpunt Jarie van Egdom) knokte de ploeg van trainer Jeroen Peters zich in de tweede helft naar de vierde seizoenszege. Joost de Vries, ingevallen voor Van Egdom, besliste het duel in de 87ste minuut. De strafschop van Joey Kooij diep in blessuretijd gaf de verdiende triomf nog meer glans.

SVL - Woudenberg 1-3 (1-1). 12. Jarie van Egdom, 87. Joost de Vries 1-2, 90.+ 6 Joey Kooij 1-3.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.