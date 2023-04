IJsselmeervogels zet Spakenburg na rust te kijk: 4-1 winst in derby

IJsselmeervogels trok meteen het initiatief in de openingsfase naar zich toe en was via verdediger Junior van der Velden dicht bij de 0-1. Zijn kopbal ging maar net over het doel en ook Gino Bosz was dreigend.

Waar de ‘Rooien’ drukten en veel energie in de wedstrijd stopten, was Spakenburg stukken effectiever: de eerste beste kans leverde meteen de 0-1 op, ingeleid door een slim passje van Floris van der Linden. Dat leverde Luuk Admiraal een vrije doortocht op. De linksbuiten maakte nadat Maarten List was omspeeld bekwaam af. Twee minuten later had Admiraal zelfs de 0-2 op zijn schoen. Nu bediend door Wimilio Vink chipte hij naast.

In extase

De 0-1 werd vlot na de pauze omgedraaid in 2-1 voor de thuisploeg. Nu kopte Van der Velden wél fraai raak (1-1) uit een corner, niet veel later gevolgd door de 2-1 van Morad el Haddouti. De rechtsbuiten, in de rust door IJsselmeervogels-coach Gert Jan Karsten ingebracht, bracht de rood-witte massa met een bekeken schot vanaf de rand van het strafschopgebied alvast in extase.

De intense vreugde in het rode kamp werd er daarna alleen maar groter op. Nadat El Haddouti eerst nog een vrije trap op de lat zag uiteenspatten, draaide Mike van de Laar in de 72ste minuut een corner er in één keer in: 3-1. Dat was de dolkstoot, want de ‘Blauwen’ konden zich daarna nauwelijks meer oprichten. Het feest voor de ‘Rooien’ werd in de blessuretijd alleen nog maar groter: El Haddouti schoot ook nog de 4-1 in de touwen.

Einde aan serie

Met de 4-1 voor ‘Vogels’ kwam ook een einde aan een lange serie zonder derbywinnaar. De voorgaande zeven confrontaties leverden stuk voor stuk een gelijkspel op.

