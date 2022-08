In Turkije was Serif profvoetballer, nu speelt hij bij APWC: ‘Ik vind IJsselmeervogels niet zo goed’

Sengül had al jaren een langeafstandsrelatie toen hij in oktober 2020 naar Nederland kwam om te trouwen met Eda. Samen wonen ze nu in Amersfoort, zodat de 22-jarige Nederlandse in elk geval haar studie in Nederland kan afronden. Hiervoor gaf de Turk zijn contract op bij Somaspor. Nog tijdens het seizoen vertrok hij naar Nederland. ,,Op dat moment speelden we in de Third League, het vierde niveau van Turkije. Ze werden dat seizoen kampioen en kwamen daardoor in de Second League, een volwaardige profcompetitie. Daar heb ik nog wel even goed van gebaald.’’