Indelingen KNVB: SDVB en Eemdijk tegen elkaar, eerste Spakenburgse derby op zaterdag 5 november

Heracles-scenario bij Scherpen­zeel? Coach Jürgen Schefczyk weg, Koen Janssen eerder ingevlogen

Jürgen Schefczyk is per direct opgestapt als coach van hoofdklasser Scherpenzeel. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij ‘team in deze situatie niet meer voldoende kan helpen’. Amersfoorter Koen Janssen, die Schefczyk komende zomer al zou opvolgen, wordt eerder ingevlogen.

31 mei