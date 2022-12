Jaar vol uitersten eindigt voor John van den Brom op oudjaarsdag ‘gewoon’ bij stamkroeg in Amersfoort

Niet Wesly Dijs, maar Kjeld Nuis op 1000 meter in wereldbe­ker: ‘Moeilijk te accepteren’

Wesly Dijs (27) start dit weekeinde in de wereldbeker in Heerenveen alleen op de 1500 meter. De 27-jarige Soester had gehoopt dat hij ook op de 1000 meter in actie zou komen. ,,Het is moeilijk om het te accepteren, terwijl je goed schaatst.”

17 november