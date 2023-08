Jay Taribuka was passagier in auto die frontaal op tegenligger klapte, nu voetbalt hij weer bij Roda’46

Frank (50) heeft de zwarte band in Brazili­aans jiujitsu: ‘Heb mijn skills weleens ingezet in de supermarkt’

Houder van de zwarte band Michel Kragten gradueerde onlangs Frank Heuberger die op zijn beurt de eerste sportieve inwoner van Bunschoten-Spakenburg is die de zwarte band heeft vanwege zijn vaardigheden in het Braziliaans jiujitsu. Een sport waarin je niet kunt verliezen. „Je wint of je leert.”