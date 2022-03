Jelle is pas 16, maar staat al in de eredivisie op doel: ‘Ik hoop dat ik nog een kans krijg’

De thuiswedstrijd tegen BZC Schuurman zit ongetwijfeld gebeiteld in het geheugen van Van Rossum. Onder toeziend oog van zijn teamgenoot en sluitpost Boyd Vermeulen werd hij vorige week in het diepe gegooid om zijn talent in één periode van de wedstrijd te etaleren. „Dat was erg spannend”, blikt de jonge Amersfoorter terug. „Op eredivisieniveau zijn de schoten die op me afkwamen natuurlijk een stuk harder dan bij de junioren. Maar ik heb de inzetten gestopt.”

Bovendien kreeg Mulder de handen op elkaar. ,,Dat was op het moment dat Dynant Mulder van BZC na een snelle aanval een vrije doorgang had. Zijn worp op nauwelijks twee meter van mij wist ik met mijn rechterarm te stoppen. Met zo’n actie groei je natuurlijk in de wedstrijd. Ik hoop dat ik dit seizoen nog een kans krijg.”

Groeidiamanten

Van Rossum is één van de groeidiamanten uit de kweekvijver van ZPC Amersfoort. Op termijn wil de club dat de hoofdmachten van de mannen én de vrouwen louter zijn samengesteld uit eigen kweek. Bij de waterpolosters is dat proces al een tijdje gaande. De mannenlijn loopt echter iets achter. Tot dit seizoen. Coach Jeroen Cavaljé geeft jonge talenten de ruimte om mee te trainen en op wedstrijddagen mee te spelen.

Naast Van Rossum zijn dat onder anderen Senna Nijhof en Mart Hoegen. „Een prima mogelijkheid om door te groeien”, aldus Van Rossum, die liefst acht keer per week traint. „Behalve met het eerste train ik doordeweeks met Jongens B en met Jong Oranje (Nederlands team onder de 18 jaar red.). Dat laatste doe ik al vijf jaar. Eén keer per week ga ik naar de bondstraining onder leiding van Branko Mitrovic in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven.”

Concurrent

Het is voor Van Rossum ‘stevig aanpoten’, maar hij wil altijd de beste zijn. ,,Mijn concurrent in het doel bij Jong Oranje is Pepijn Stevens die net een jaartje ouder is. Dus als ik mij blijf ontwikkelen bij ZPC Amersfoort en tegelijk ook wedstrijdervaring kan opdoen, dan kan ik uiteindelijk beter worden dan Stevens.”

Quote Ik heb waterpolo­be­nen. Als ik op school moet hardlopen, ben ik altijd de laatste die over de finish komt Jelle van Rossum

Met zijn lengte van 1,81 meter weet Van Rossum dat hij niet bepaald de ideale lengte heeft voor een waterpolokeeper. Hij zal het duidelijk van zijn kracht moeten hebben om uiteindelijk door te groeien naar een plek waar hij van droomt: tussen het houtwerk van het nationale team. „Ik moet het inderdaad van mijn beenkracht hebben om zo hoog mogelijk boven de waterspiegel te komen”, zegt hij.

„Afgelopen zaterdag tegen BZC Schuurman heb ik zo’n actie een paar keer laten zien. De kracht komt voornamelijk uit mijn benen. Dat zijn inmiddels echt waterpolobenen en beslist geen hardloopbenen. Dat zijn heel andere spiergroepen. Als ik op school een stuk moet hardlopen, ben ik altijd de laatste die over de finish komt.”

Regisseur

Behalve de techniek moet Van Rossum nog een belangrijke rol op zich nemen: die van regisseur van de verdediging. „Het is wennen om routiniers als Mark Siewers, Sebastiaan van Mil of de Hongaren Gregory Palotas en Milan Borcsok aan te sturen. Maar het is ook een kwestie van gewoon doen.”

Vandaag speelt ZPC Amersfoort tegen koploper AZC. Van Rossum zal dan op de tribune zitten. „Ik laat deze klus graag nog even aan mij voorbijgaan. Voorlopig dan. Want over een paar jaar hoop ik wel dat mijn naam op het wedstrijdformulier komt tegen AZC. Lijkt me cool.”

