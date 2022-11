Jeroen Stomphorst presenteert weer Amersfoorts Sportgala: ‘Ik had trekjes van een heethoofd’

Column Jeroen is de ‘opvolger’ van Mart Smeets, maar Noorse truien heeft hij niet gekocht: ‘Meer weer voor t-shirt’

De klok gaat terug, de dagen worden korter, eindelijk begint de winter. Het is niet voor te stellen, want als ik dit tik, is het buiten 23 graden. De mussen vallen nog net niet van het dak. Misschien kan ik beter zeggen dat míj́n winter begint. Want Thialf is de komende maanden zo’n beetje mijn nieuwe home base.

29 oktober