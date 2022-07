Joke zette ondanks ‘MeToo’ vrouwenvoetbal op de kaart: ‘Ik propte dan pakje shag in zijn bierglas. Klaar’

‘Gruwelijk’ gegroeide volleybal­ver­e­ni­ging Switch wordt 50: ‘Nog steeds club met jongens uit de buurt’

Wanneer iemand het over volleybalvereniging Switch uit Hooglanderveen heeft, dan gaat het eigenlijk ook over Dorpshuis De Dissel. De twee zijn vanaf de oprichting aan elkaar verbonden. Zaterdag viert de volleybalvereniging haar 50-jarig bestaan en dat gebeurt ‘uiteraard’ in De Dissel.

10 juni