Julius Dirksen wacht bij FC Emmen op zijn kans: ‘Ajax was de beste leerschool die ik mij kon wensen’

Duel Groningen-Wer­der Bremen afgelast, FC Emmen speelt zonder publiek nog wel tegen Duitse club

De oefenwedstrijd tussen FC Groningen en Werder Bremen, die voor zaterdag 17.00 uur gepland stond in het Duitse Delmenhorst, gaat niet door. De wedstrijd is op last van de lokale autoriteiten in Duitsland afgelast. Dat meldt FC Groningen op de clubwebsite.

19 juli