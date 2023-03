Justin de Vos maakt na goal hartje naar vriendin en schoonmoeder: ‘Hiermee scoor ik bonuspunten’

VVZA-topscorer Maik van Elst in beeld bij vierdedivi­si­o­nist Hoogland, broer Rico ‘moet maar mee’

Maik van Elst is het hele seizoen al een zekerheidje in de spits bij VVZA. Sinds de winterstop staat zijn broer Rico naast hem op de vleugel. In de derby tegen SO Soest (2-0 winst) maakten de twee broers het verschil. De vraag is alleen hoe lang beiden nog samen voetballen bij de ‘Zeehelden’.