Kans dat Steven van Zanten bij NSC blijft, is klein: ‘Voor mijn gevoel is er nog steeds geen plan’

Franklin stopt na 22(!) seizoenen selectie­voet­bal: ‘Ik was vergeten hoe vaak ik vroeger scoorde’

Als jonkie was Franklin Harmsen nog erg ambitieus. Later werd de tweebenige aanvaller van Amsvorde de liefhebber die maar niet kon stoppen met voetballen. Maar na 22 seizoenen is het welletjes voor de Amersfoorter. ,,Ik heb altijd genoten van het voetballen.”

3 april