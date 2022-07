Kevin Greeven vindt het ook wel lekker om thuis te zijn

Hij kent de club op zijn duimpje. ,,Toen ik in de onder 15 zat, werd ik gescout door Go Ahead Eagles. Daarvoor heb ik eigenlijk alle elftallen bij SDV Barneveld doorlopen”, vertelt Greeven. Bij de 'Eagles’ had de linksback een goede periode onder jeugdtrainer Kick Maatman. ,,Hij was ook degene die me naar Deventer had gehaald, maar onder Kees van Wonderen lukte het niet om de aansluiting te vinden. Bas Kuipers werd gehaald en daardoor was de positie als linksback bezet. Hij heeft het daarna heel goed gedaan.” Even toonde Fortuna Sittard interesse in de Barnevelder. ,,Maar dat voelde niet goed. Het was niet waar ik naar op zoek was.”