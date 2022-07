Kiyjano Hugo blijft na proefperiode bij AZ ‘gewoon’ bij Hoogland: ‘Ik wil hier nu lekker vlammen’

Hoogland blijft moeiteloos op de been in de eerste ronde van de nacompeti­tie: 0-0 tegen Hoogeveen

Hoogland is de eerste wedstrijd van de nacompetitie goed doorgekomen. Zonder al te veel moeite sleepte de derdedivisionist er een 0-0 gelijkspel uit in Hoogeveen. Zondagmiddag is in Hoogland de return.

9 juni