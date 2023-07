Kruisbanddrama bij Amsvorde, twee spitsen de pineut: ‘Ik wist meteen dat het einde verhaal was’

COLUMN Beelden van de goals van GVVV zijn een parodie op voetbal

Ik kan niet om de soap van Barendrecht heen. Hoe die zaak ook afloopt, is voorlopig gissen. Ik snap wel dat Sparta Nijkerk zich genaaid voelt, maar ik denk vooral dat Barendrecht zichzelf een oor heeft aangenaaid. Want natuurlijk zijn salonremises en onderlinge dealtjes van alle tijden, maar dit was te opzichtig. De beelden van de goals van GVVV zijn een parodie op voetbal. Het is logisch dat de KNVB daar een straf voor gaat uitdelen.