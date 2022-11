KVVVA: zesde wedstrijd zonder nederlaag - Dit is hoe de eerste teams uit Amersfoort dit weekeinde speelden

DEV Doorn 1 is op dit moment in hele goede vorm. Zaterdag behaalde ze de achtste winst achter elkaar na 4-2 in de uitwedstrijd tegen HVC 1. Voor HVC 1 was dit de vierde verloren wedstrijd op een rij in de 4e klasse. HVC 1 heeft één overwinning vier nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl DEV Doorn 1 vijf overwinningen heeft. Beide teams spelen op zaterdag 26 november hun volgende competitiewedstrijd. HVC 1 zal om 14.30 uur op Sportpark Zielhorst uit tegen Candia ‘66 1 spelen. DEV Doorn 1 neemt het om 15.00 uur thuis op tegen HDS 1 op Sportpark Tuilland.

Scoren tegen SV Ouderkerk 1 lijkt vandaag de dag onmogelijk. Het duel tussen SV Ouderkerk 1 en AFC Quick 1890 1 is in 2-0 geëindigd en SV Ouderkerk 1 heeft nu een reeks van vier wedstrijden gespeeld zonder een doelpunt weg te hebben gegeven tijdens de 3e klasse. Dit betekent vijf overwinningen op rij voor SV Ouderkerk 1. Het was de vierde niet gewonnen wedstrijd op rij voor AFC Quick 1890 1. In de volgende wedstrijd, op zondag 27 november om 14.00 uur, gaat SV Ouderkerk 1 in eigen huis Roda ‘46 1. AFC Quick 1890 1 speelt dan thuis tegen FC Aalsmeer 1 op Sportpark Dorrestein.

SV Vechtzoom 1 is op dit moment moeilijk te stoppen en dat heeft Cobu Boys 1 zaterdag ook ondervonden op Sportpark Zielhorst. Het duel eindigde in 1-2, waarmee SV Vechtzoom 1 zijn vierde overwinning op rij heeft behaald in de 5e klasse. Cobu Boys 1 heeft twee overwinningen drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl SV Vechtzoom 1 vier overwinningen en één nederlaag heeft. Dit was de derde nederlaag met één doelpunt verschil van Cobu Boys 1 dit seizoen. Dit was ook SV Vechtzoom 1's tweede overwinning met één doelpunt. Cobu Boys 1 speelt in de volgende wedstrijd thuis tegen VSC 1 op zaterdag 26 november om 14.30 uur op het Sportpark Zielhorst. SV Vechtzoom 1 speelt op dezelfde dag een thuiswedstrijd tegen Oranje - Wit 1 op Sportpark Vechtzoom.

ROAC 1 is moeilijk te verslaan gebleven in de 2e klasse. De 2-1 overwinning in de uitwedstrijd op Sportpark Emiclaer tegen VVZA 1 betekent dat de ploeg al acht duels achter elkaar ongeslagen is. VVZA 1 heeft twee overwinningen en drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl ROAC 1 drie overwinningen en twee gelijke spelen heeft. Dit was de derde nederlaag met één doelpunt verschil van VVZA 1 dit seizoen. Dit was ook ROAC 1's tweede overwinning met één doelpunt. In de volgende wedstrijd speelt VVZA 1 uit tegen SV KDO 1 op zondag 27 november om 14.00 uur op Sportpark Emiclaer. ROAC 1 speelt op dezelfde dag een thuiswedstrijd tegen Sporting ‘70 1 op Sportpark Hertogspark. SEC 1 heeft weer eens gewonnen in de 4e klasse. De ploeg versloeg De Posthoorn 1 thuis met 2-3 op Sportpark Bosstraat-West. Het is de eerste overwinning na vijf nederlagen.

SEC 1 heeft één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl De Posthoorn 1 twee overwinningen en drie nederlagen heeft. De nederlaag was De Posthoorn 1's tweede nederlaag met één doelpunt verschil. Beide teams spelen op zaterdag 26 november hun volgende competitiewedstrijd. SEC 1 zal om 14.00 uur op het Sportpark Bosstraat-West uit tegen APWC 1 spelen. De Posthoorn 1 neemt het om 14.30 uur uit op tegen Musketiers 1 op Sportpark Elst (U).

FC Delta Sports ‘95 1 wacht nog steeds op een eerste winst dit jaar. Het duel op Sportpark De Kruisboog tussen CJVV 1 en FC Delta Sports ‘95 1 is in 0-4 geëindigd, waardoor FC Delta Sports ‘95 1 voor de achtste keer op rij niet wist te winnen in de 2e klasse. FC Delta Sports ‘95 1 heeft drie gelijke spelen twee nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl CJVV 1 twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. De volgende wedstrijd, op zaterdag 26 november, speelt FC Delta Sports ‘95 1 om 14.00 uur uit tegen VRC 1 op Sportpark De Kruisboog. CJVV 1 zal het op dezelfde dag uit opnemen tegen De Merino’s 1. Het duel start om 14.30 uur.

SKV VR1 moet nog altijd z’n eerste zege halen in de 3e klasse dit seizoen. De uitwedstrijd tegen Cobu Boys VR1 heeft daar geen verandering in gebracht. Het duel op Sportpark Zielhorst eindigde in 4-2 en daarmee heeft SKV VR1 al zeven keer achter elkaar verloren. Cobu Boys VR1 heeft twee overwinningen en drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl SKV VR1 vijf nederlagen heeft. De volgende wedstrijd, op zaterdag 26 november, speelt Cobu Boys VR1 om 14.30 uur uit tegen VVOG VR1 op Sportpark Zielhorst. SKV VR1 zal het op dezelfde dag thuis opnemen tegen SDV Barneveld VR1. De wedstrijd zal om 15.00 uur beginnen.

KVVA 1 heeft uiteindelijk één doelpunt tegen Zwart Wit ‘63 1 gemaakt in de thuiswedstrijd in de 3e klasse op zaterdag. De wedstrijd eindigde in 1-0. Dit resultaat leverde KVVA 1 zesde wedstrijd achter elkaar zonder nederlaag op. KVVA 1 heeft twee overwinningen en drie gelijke spelen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl Zwart Wit ‘63 1's één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van KVVA 1 dit seizoen. De nederlaag was ook Zwart Wit ‘63 1's tweede nederlaag met één doelpunt verschil. De volgende wedstrijd, op zaterdag 26 november, speelt KVVA 1 om 14.45 uur thuis tegen Hoevelaken 1 op het Sportpark Dollardstraat. Zwart Wit ‘63 1 zal het op dezelfde dag thuis opnemen tegen Swift ‘64 1. De wedstrijd zal om 14.30 uur beginnen.

APWC 1 heeft uiteindelijk één doelpunt tegen HOV/DJSCR 1 gemaakt in de uitwedstrijd in de 3e klasse op zondag. Het duel eindigde in 0-1. HOV/DJSCR 1 heeft één overwinning vier nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl APWC 1 twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Dit was APWC 1's tweede overwinning met één doelpunt. De volgende wedstrijd, op zondag 27 november, speelt HOV/DJSCR 1 om 14.00 uur uit tegen Voorschoten`97 1 op Sportpark De Bosdreef. APWC 1 zal het op dezelfde dag thuis opnemen tegen PVC 1. De wedstrijd zal om 14.30 uur beginnen.

VVZ ‘49 1 heeft uiteindelijk drie doelpunten tegen APWC 1 gemaakt in de uitwedstrijd in de 4e klasse op zaterdag. De wedstrijd eindigde in 2-3. APWC 1 heeft twee overwinningen, twee gelijke spelen één nederlaag in de laatste vijf wedstrijden, terwijl VVZ ‘49 1 drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Dit was de tweede nederlaag met één doelpunt verschil van APWC 1 dit seizoen. Dit was ook VVZ ‘49 1's derde overwinning met één doelpunt. Op zaterdag 26 november start om 14.00 uur een thuiswedstrijd voor APWC 1 tegen SEC 1 op het Sportpark De Koppel. VVZ ‘49 1 speelt op dezelfde dag om 14.30 uur thuis tegen VOP 1 op Sportpark Zonnegloren.

Hooglanderveen 1 heeft uiteindelijk twee doelpunten tegen ZSGOWMS 1 gemaakt in de uitwedstrijd in de 2e klasse op zondag. Het duel eindigde in 1-2. In alle zeven wedstrijden haalde ZSGOWMS 1 punten, maar nu leed de ploeg een nederlaag. ZSGOWMS 1 heeft drie overwinningen, één gelijkspel één nederlaag in de laatste vijf wedstrijden, terwijl Hooglanderveen 1 één overwinning, twee gelijke spelen en twee nederlagen heeft. ZSGOWMS 1 speelt in de volgende wedstrijd uit tegen Sporting Martinus 1 op Sportpark Ookmeer, Hooglanderveen 1 treft RODA ‘23 Rksv 1 in de thuiswedstrijd op Sportpark Willem Tomassen. Beide wedstrijden worden gespeeld op zondag 27 november om 14.00 uur.

VRC 1 heeft uiteindelijk één doelpunt tegen ASC Nieuwland 1 gemaakt in de thuiswedstrijd in de 2e klasse op zaterdag. Het duel eindigde in 1-0. VRC 1 heeft één overwinning, drie gelijke spelen en één nederlaag in de laatste vijf wedstrijden, terwijl ASC Nieuwland 1 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van VRC 1 dit seizoen. De nederlaag was ook ASC Nieuwland 1's tweede nederlaag met één doelpunt verschil. VRC 1 speelt op zaterdag 26 november om 14.00 uur op Sportpark Spitsbergen thuis tegen FC Delta Sports ‘95 1. Op dezelfde dag speelt ASC Nieuwland 1 om 14.30 uur thuis tegen Valleivogels 1 op het Sportpark Nieuwland.

VOP 1 heeft haar thuiswedstrijd gewonnen tegen SVP 1 op zaterdag in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 4-1. VOP 1 heeft drie overwinningen en twee nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl SVP 1 twee overwinningen en drie nederlagen heeft. Op 26 november speelt VOP 1 om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen VVZ ‘49 1 op Sportpark Olympus. SVP 1 treft dan in eigen huis SV Achterveld 1 op Sportpark De Groene Velden.

Amsvorde 1 heeft FC Aalsmeer 1 met 0-4 verslagen in de 3e klasse op zondag. FC Aalsmeer 1 heeft drie overwinningen twee nederlagen in de laatste vijf wedstrijden, terwijl Amsvorde 1 twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. In de volgende wedstrijd, op zondag 27 november om 14.00 uur, speelt FC Aalsmeer 1 bij AFC Quick 1890 1. Amsvorde 1 speelt dan thuis tegen SVH 1 op Sportpark Nimmerdor.

CJVV VR1 en Fortissimo VR1 hebben de buit gedeeld in het duel tussen beide teams in de 3e klasse. De eindstand was 2-2. Het was Fortissimo VR1's achtste wedstrijd en het team bleef ongeslagen dit seizoen. CJVV VR1 heeft drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag in de laatste vijf wedstrijden, terwijl Fortissimo VR1 drie overwinningen en twee gelijke spelen heeft. Dit was het tweede gelijkspel van CJVV VR1 dit seizoen. In de volgende wedstrijd, op zaterdag 26 november om 15.00 uur, gaat CJVV VR1 in eigen huis DOVO VR1. Fortissimo VR1 speelt dan thuis tegen SV Achterveld VR1 op Sportpark Hoekelumse Eng.