Laatbloeier Berry Powel kletst voortaan op ESPN over voetbal: ‘Ik ben volledig ongeschoold, haha’

Laatbloeier

,,Als je pas op je 23ste naar het betaalde voetbal gaat, dan klopt dat wel. Ik had de hoop om prof te worden eigenlijk al opgegeven. Ik had in de A1 bij Roda’46 een goed jaar, maar was geen trainingsbeest. Ook ging ik regelmatig op zaterdagavond stappen of werkte zelf in de horeca. Ik heb mij toen weer naar AFC Quick 1890 laten overschrijven, waar ik in het derde speelde.