‘Lucky’ TOV, hongerig Hees en wedstrijd Achterveld gestaakt: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

VOETBAL TOTAAL Roda’46 wint en trainer stapt op bij Terschuur­se Boys: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

In de midweekse speelronde heeft SDV Barneveld zich nadrukkelijk in de titelstrijd gemengd. De eersteklasser won met 0-1 van De Merino’s. Roda’46 verpestte daarentegen de kampioenskansen van Zuidvogels. Minder goed nieuws is er te melden bij Terschuurse Boys. Trainer Willem van ’t Land is per direct opgestapt na de 1-4 nederlaag tegen Advendo’57. Dit is het overzicht van het amateurvoetbal in de regio Amersfoort.

12 mei